لمدة سنتين.. الانضباط تقرر معاقبة مدرب عراقي محلي

وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "عقدت، اليوم الثلاثاء، الموافق 11/5/2021، اجتماعاً لمناقشة ما تضمنه اللقاء التلفزيوني للمدرب (مؤيد جودي)، وما جاء فيه من عبارات تهجمية واتهامات باطلة بحق رئيس وأعضاء الهيأة التطبيعية".وقررت اللجنة، بحسب البيان، "معاقبة المدرب المذكور أعلاه بالإيقاف عن العمل الرياضي لمدة سنتين، استناداً لأحكام المادة 68 / 1 انضباط، وبدلالة المادة 9 انضباط".