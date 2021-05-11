رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس في مواجهة ساسولو

ويعاني يوفنتوس من تراجعه إلى المركز الخامس في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام ميلان 3-0، الأحد الماضي.وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة ساسولو، كالآتي:حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.الدفاع: كيليني - دي ليخت - ساندرو - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - ديميريل.الوسط: آرثر - رامسي - ماكيني - كييزا - رابيو - بنتانكور - برنارديسكي - كولوسيفسكي.الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا - فليكس كوريا.