"فيفا" يعلن مواعيد مباريات تصفيات كأس العرب

وجاءت مواعيد مباريات التصفيات كالتالي:ليبيا – السودان 19 حزيرانعمان – الصومال 20 حزيرانالاردن – جنوب السودان 21 حزيرانموريتنانيا – اليمن 22 حزيرانلبنان – جيبوتي 23 حزيرانفلسطين – جزر القمر 24 حزيرانالبحرين – الكويت 25 حزيرانوتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من هذه المرحلة إلى تسعة منتخبات تأهلت مباشرة إلى نهائيات البطولة بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف "الفيفا"، وهي قطر الدولة المستضيفة، وتونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.وسيلعب الفائزون من التصفيات ضمن المجموعات التالية:المجموعة الأولى: قطر - العراق - الفائز من مواجهة عمان والصومال - الفائز من البحرين والكويتالمجموعة الثانية: تونس - الإمارات - سوريا - الفائز من مواجهة موريتانيا واليمنالمجموعة الثالثة: المغرب - السعودية - الفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان - الفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمرالمجموعة الرابعة: الجزائر - مصر - الفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي - الفائز من مواجهة ليبيا والسودان.