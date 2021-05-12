عدسات الكاميرا ترصد رد فعل ميسي بعد التعثر أمام ليفانتي (صور)

عقّد برشلونة مهمته في المنافسة على لقب الدوري الإسباني عندما أهدر فوزا كان في المتناول على ليفانتي، بسقوطه في فخ التعادل 3-3 في افتتاح المرحلة الـ36.

وسجل القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبيدري، وعثمان ديمبيلي، أهداف برشلونة، في الدقائق 26، 34، و64، وغونسالو ميليرو، وخوسيه لويس موراليس، وسيرخيو ليون، أهداف ليفانتي، في الدقائق 57، 60، و84.



ورصدت عدسات الكاميرات رد فعل ميسي بعد نهاية المباراة، حيث ظهر غاضبا للغاية وبدت ملامح الحسرة والتذمر واضحة على وجهه قبل أن يغادر إلى غرفة الملابس.