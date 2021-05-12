مواعيد المواجهات الاربعة لدوري الكرة الممتاز المقررة اليوم

وتعد مباراة المتصدر فريق القوة الجوية وضيفه النجف صاحب المركز الرابع، ابرز مواجهات اليوم والتي يحتضنها ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء حيث يسعى الصقور خلال المواجهة لتعزيز صدارتهم.ويلتقي الوصيف فريق الشرطة مع أربيل بهدف الفوز والظفر بالنقاط الكاملة بغية الابقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب وستقام المباراة في الساعة 5.45 عصرا.ويستضيف ملعب كربلاء لقاء نفط الوسط مع ضيفه الكهرباء الذي يصارع من اجل الابتعاد عن مناطق الهبوط في الساعة العاشرة مساء.بينما يواجه النفط منافسه الكرخ على ملعب التاجي في الساعة الرابعة عصرا.