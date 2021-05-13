بوفون: لا أخطط للاعتزال.. ولدي بعض العروض

قال جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، إنه تلقى العديد من العروض بعد قراره بالرحيل عن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بنهاية الموسم الحالي.

وانضم بوفون، البالغ عمره 43 عاما، إلى يوفنتوس لأول مرة في 2001 قادما من بارما، ورحل عن الفريق إلى باريس سان جيرمان في موسم 2018-2019، قبل عودته مرة أخرى.

ولم يشارك بوفون كثيرا هذا الموسم، لكنه أظهر براعته في المباريات التي شارك فيها وأنقذ ركلة جزاء والعديد من الفرص، في عودته إلى التشكيلة الأساسية في الفوز 3-1 في ملعب ساسولو أمس الأربعاء.

وأبلغ بوفون خدمة دازون للبث "انضممت إلى يوفنتوس وأنا شاب يملك طموحا كبيرا وسأرحل وأنا رجل سعيد. بالنسبة لمستقبلي فأنا بحاجة إلى 20 أو 25 يوما. تلقيت بعض العروض وأريد التأكد من أنني أملك الطموح ذاته، وإلى أين ستقودني الرغبة".

وأضاف "دائما أقدم كل ما لدي بحماس وعزيمة، وإذا منحني أي فريق ذلك سأرحب به".