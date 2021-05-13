رونالدو يقتحم تاريخ يوفنتوس برقم غير مسبوق

وسجل الدون الهدف في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة رأسية من رابيو من قبل منتصف الملعب، انطلق منها الدون وتوغل داخل المنطقة ليراوغ مدافع ساسولو وينفرد بالمرمى ويضع الكرة بالشباك.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن رونالدو بهدفه في شباك ساسولو، وصل إلى الهدف رقم 100 له بقميص يوفنتوس.وأضافت أن النجم البرتغالي أصبح أول لاعب قي تاريخ يوفنتوس ينجح في تسجيل 100 هدف بمختلف المسابقات، في أول 3 مواسم له مع الفريق.وتابعت أن عمر سيفوري وروبيرتو باجيو وصلا إلى 100 هدف مع اليوفي أيضًا لكن في 4 مواسم.