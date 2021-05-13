سيرجيو راموس قد لا يشارك مع منتخب اسبانيا في اليورو.. والسبب؟

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قائد ريال مدريد والمنتخب، قد لا يكون له مركز، بعد أن خاض 5 مباريات رسمية فقط مع فريقه منذ بداية كانون الثاني الماضي، بعدد 396 دقيقة.وأضافت الصحيفة، ان "المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي يفكر بجدية في استبعاد راموس عن القائمة، والذي سيكون غيابه بمثابة قنبلة حقيقية بسبب قيادته للمجموعة".وأشار التقرير، إلى أن "إنريكي يريد أن يظل مخلصًا لفلسفته في ضم من هم الأفضل في ظل هذه الظروف، ولا يبدو أن راموس سيكون من المجموعة".