هدف ماراثوني لمحمد صلاح يعادل به رقما قياسيا عمره 100 سنة (فيديو)

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الرابع لليفربول بمجهود فردي رائع حيث قطع نصف الملعب قبل ان يضع الكرة في الشباك عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد".

هدف محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد الاسطوري @Mosalah

ويرفع رصيده إلى 21 هدف #محمد_صلاح pic.twitter.com/tICbxP7ohp — رابطةعشاق محمد صلاح (@Mo11mosalah11) May 13, 2021

وأصبح الفرعون المصري بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" بقميص "الريدز" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة، وذلك بعد أن حقق الإنجليزي هاري تشامبيرس هذا الإنجاز في الموسم (1920-1921).ورفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 60 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ ببصيص الأمل في دخول المربع الذهبي للمشاركة النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 70 نقطة، ويشغل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ".