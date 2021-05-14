ثورة داخل اسوار الفريق الكتلوني.. برشلونة ينوي الاطاحة بـ 14 من لاعبيه

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يخطط لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين لرفع مستوى الفريق، مع تقليل الرواتب.وأشارت إلى أن هذه الثورة قد تشمل 14 لاعبًا في برشلونة، مثل: نيتو، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، ماتيوس، مارتن برايثوايت، فيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش وغيرهم.وأوضحت أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اقتنع بضرورة إجراء ثورة في الفريق، عقب النهاية السيئة للموسم الحالي.وذكرت أن الراحلين سيغادرون النادي الكتالوني، سواء خلال بيع نهائي أو إعارة أو فسخ عقد لخفض الرواتب.وقالت الصحيفة إن من القضايا الرئيسية في برشلونة، إذا كانت الثورة ستشمل أحد اللاعبين من أصحاب الوزن الثقيل في غرفة الملابس أم لا.