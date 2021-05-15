ريال مدريد يجهز عرضا مغريا لخليفة بنزيما

وزعمت تقارير إيطالية، مؤخرًا أن إنتر مستعد للتضحية بلاوتارو، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية للنادي.ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد مهتم بضم لاوتارو، لدعم هجوم الميرنجي إلى جانب كريم بنزيما.وأشارت إلى أن ريال مدريد سيقدم راتبًا سنويًا للاوتارو يبلغ 9 ملايين يورو، أي ضعف المبلغ الذي يرغب إنتر في عرضه على اللاعب من أجل التجديد.وأوضحت أن الملكي سيقدم لإنتر 90 مليون يورو، من أجل ضم لاوتارو، لكن سيخصم منها الأموال المتبقية في صفقة الظهير المغربي أشرف حكيمي، والتي تعثر النيراتزوري في تسديدها.