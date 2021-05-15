خلال الميركاتو المقبل.. عين برشلونة على ثلاثة مهاجمين
يسعى برشلونة للتعاقد مع 3 لاعبين في خط الهجوم، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، يعد أولوية لبرشلونة في الصيف المقبل، لكن الأزمة المالية تجعل الوصول إلى اتفاق مع النادي الألماني أمر شبه مستحيل.
ويفكر برشلونة في صفقة بديلة بتكلفة أقل، عن طريق التعاقد مع ألكسندر إيزاك، نجم ريال سوسيداد، الذي يتطور بشكل سريع.
وأشارت إلى أن تعاقد برشلونة المنتظر مع سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي مجانًا، لن يعطل وصول إيزاك إلى البارسا في الصيف المقبل.
وأوضحت أن إيزاك يستطيع اللعب كجناح أيضًا، بالإضافة إلى التميز في مركز المهاجم الصريح، ما سيمنح برشلونة مرونة في الاستفادة من قدراته.
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