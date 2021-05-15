العراق يخسر من الإمارات ودياً

وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لمواجهتي تايلند في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.واستثمرَ مدرب منتخبنا هذه المباراة لتجريب جميع اللاعبين من أجل زيادة الانسجام وتطبيق الواجبات، بعد أن اقتصرت فترة الإعداد على الوحدات التدريبية فقط، وتم تشخيص السلبيات من قبل الملاك التدريبي لإيجاد الحلول المناسبة لها.