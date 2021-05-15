ليستر سيتي يزيح تشيلسي ويحقق حلم التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ ليستر سيتي التي يتوج فيها بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك على مدار تاريخ النادي البالغ 137 عاما.ويدين ليستر بالفضل في فوزه بالمباراة النهائية إلى لاعبه يوري تيليمانس، الذي سجل هدف انتصار الفريق بالدقيقة 63.وبفوزه بلقب الكأس، فإن ليستر سيلعب ضد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، في مباراة الدرع الخيرية.على الجانب الآخر، لم يعد أمام تشيلسي سوى فرصة التتويج بدوري أبطال أوروبا، إن أراد عدم الخروج خالي الوفاض هذا الموسم.وينتظر أن يلعب تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، وذلك يوم 29 مايو/ أيار الجاري.