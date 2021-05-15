سواريز يعلن موعد اعتزاله الدولي

وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "أتمنى أن أتمكن من لعب كأس العالم في قطر، وبعد ذلك يجب على المرء أن يدرك أن الوقت قد حان (للاعتزال الدولي)".وأردف: "أولًا، حسب العمر، ثم الشباب الذي يأتون بعد ذلك، والذين لديهم القدرة على إكمال المسيرة".وختم: "عندما يحين الوقت، سيتخذ المرء القرار المناسب، رغم افتراض أن ذلك يكلف اللاعب الكثير، لكنني أعمل عليه منذ فترة طويلة".ويعد سواريز (34 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي، كما ساعده في الفوز ببطولة كوبا أمريكا، في 2011، بعد عام من احتلال المركز الرابع في كأس العالم.