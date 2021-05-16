زيدان يبلغ لاعبي ريال مدريد بقراره النهائي

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زيدان أبلغ اللاعبين في غرفة الملابس بأنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.وأشارت إلى أن زيدان اجتمع باللاعبين بالفعل عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، وتحديدًا قبل مباراة الليجا ضد إشبيلية.وأوضحت أن هذا الاجتماع كان وراء بدء زيدان المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة إشبيلية في وقت متأخر عن المعتاد.وقالت إن زيدان درس القرار طويلاً، ووصل إلى قرار نهائي بشأن مستقبله.ويعتقد المدرب الفرنسي أن مهمته في ريال مدريد انتهت، وأنه حان وقت الرحيل.ويحل ريال مدريد ضيفا مساء اليوم على نظيره أتلتيك بيلباو في الجولة قبل الأخيرة من عمر الليجا، وينتظر تعثر منافسه أتلتيكو مدريد أمام أوساسونا، أملا في خطف اللقب باللحظات الأخيرة من المسابقة.