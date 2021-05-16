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الغواصات الصفراء حجر العثرة في تاريخ زيدان الكروي

رياضة

2021-05-16 | 08:46
الغواصات الصفراء حجر العثرة في تاريخ زيدان الكروي
المصدر:
وكالات
669 مشاهدة

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني الموسم الجاري في الليغا نادي فياريال وهو الفريق الذي أنهى أمامه زين الدين زيدان مدرب الفريق مسيرته عندما كان لاعبًا بصفوف الفريق وكذلك كمدرب في الولاية الأولى.

ومن المفارقات الغريبة، فإن مباراة فياريال هذا الموسم قد تكون الأخيرة أيضًا لزيدان كمدرب للملعب لينهي الفرنسي ولايته الثانية كمدرب للميرنغي كما أنهاها كلاعب ومدرب في الولاية الأولى عبر بوابة الغواصات أيضًا.

وتشيرالاخبار الحالية بان زيدان سيودع الفريق هذا الصيف وفي حال تقرر رسميا الاسبوع القادم اعلان استقالته سيكون لقاءه الاخير امام فياريال وبالتالي يكون هو الفريق الوحيد الذي انهى حياته كلاعب وكمدرب في فترتين وهو حدث تاريخي لم يسبق ان سُجل من قبل لاي لاعب ومدرب في عالم كرة القدم.
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