مهمة تحكيمية عراقية في التصفيات المزدوجة

وأكدَ رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية، علاء عبد القادر، أن الاتحاد الآسيوي أرسل إشعاراََ رسمياََ بتكليف الحكمين (زيد ثامر وأكرم علي) للمشاركة في قيادة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المزدوجة التي تضم منتخبات قطر وعمان والهند وبنجلاديش وأفغانستان.واختتمَ رئيس لجنة الحكام حديثه بالقول: "ثقتنا عالية بقدرات حكامنا في النجاح، وإثبات كفاءة وتميز الحكام العراقيين في هذه المحافل المهمة لما يمتلكوه من براعةٍ في قيادة المباريات الى بر الأمان، وأيضا يعدُ هذا التكليف دليلاً على أحقية حكامنا بالتواجد في أفضل البطولات الآسيوية والعالمية".