ريال مدريد يجتمع بأليجري لخلافة زيدان

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، حول رحيل المدرب زين الدين زيدان عن الميرينجي، بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي.وكتب رومانو، اليوم، عبر حسابه على "تويتر"، أن أليجري اجتمع بالفعل مع إدارة ريال مدريد، هذا الأسبوع، للحديث عن إمكانية توليه قيادة الفريق.وأضاف أن المدرب الإيطالي، كان على اتصال مباشر بإدارة النادي الملكي، منذ آذار الماضي.وواصل: "أليجري سيقبل على الفور إذا قرر ريال مدريد التعاقد معه"، مشيرا إلى أن راؤول جونزاليس مرشح للمنصب أيضا.واختتم رومانو بأن أليجري يملك أكثر من عرض إيطالي، لكن أولويته هي قيادة الميرينجي.