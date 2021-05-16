سيلتا فيجو يُقصي برشلونة من سباق الليجا بفوز قاتل
سقط برشلونة بشكل مفاجئ على يد ضيفه سيلتا فيجو (1-2)، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.
وسجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف التقدم للبارسا في الدقيقة 28، لكن سانتي مينا عادل النتيجة للضيوف بعد 10 دقائق فقط، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 89، ليتبخر حلم البلوجرانا في نيل لقب الليجا للموسم الثاني على التوالي.
بهذه النتيجة، ظل برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا عند 76 نقطة، متأخرًا عن أتلتيكو مدريد، المتصدر، بفارق 7 نقاط، قبل جولة واحدة على النهاية، فيما استقر سيلتا في المركز الثامن برصيد 53 نقطة.
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