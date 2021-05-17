اليوم.. استكمال الجولة 31 من دوري الكرة باقامة 5 مواجهات

حيث يحتضن ملعب الساحر احمد راضي، مباراة الكرخ وضيفه الطلبة في الساعة 4:30 مساء، وفي ذات التوقيت يستضيف زاخو على ملعبه فريق امانة بغداد.وسيكون ملعب فرانسوا حريري مسرحا لمواجهة صاحب الدار فريق اربيل مع النفط في الساعة السابعة مساء.وتقام في ملعب الفيحاء بالمدينة الرياضية بمحافظة البصرة قمة كروية ملتهبة بين فريقي نفط الوسط ومضيفه نفط البصرة في الساعة السابعة ايضا.بينما سيحتضن ملعب النجف الدولي آخر المواجهات حين يلتقي اصحاب الدار فريق النجف وضيفه الحدود متذيل الترتيب في التاسعة والنصف مساء.