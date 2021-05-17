كومان يقترب من مغادرة برشلونة

وبحسب إذاعة "راك 1" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني قرر بنسبة 99% عدم استمرار كومان، رغم أنه يملك عامًا آخر في عقده.وأضافت الإذاعة انه "رغم لقاء الخميس الماضي بين خوان لابورتا رئيس البارسا ورونالد كومان في أحد مطاعم برشلونة، والذي أظهر انسجاما جيدا بين الطرفين، إلا أن حقيقة أن النادي لم يجد بديلاً لكومان، من شأنه إنقاذ منصب كومان".وأوضحت الاذاعة، أن "لابورتا خسر رهانه الشخصي على كومان خاصة في المباريات الأخيرة التي كلفت البارسا خسارة لقب الدوري هذا الموسم، حيث يعتزم إيجاد بديل مناسب لقيادة برشلونة الموسم المقبل".يشار إلى أن برشلونة فقد فرصته رسميًا في الفوز بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد الخسارة أمام سيلتا فيجو، أمس الأحد، بنتيجة (2-1)، في الجولة 37 من المسابقة.