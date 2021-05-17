رغم تلقيه جرعة لقاح اولى.. اللاعب مروان حسين يصاب بكورونا

وبحسب تصريحات للاعب نقلها المكتب الاعلامي للنادي في بيان ورد للسومرية نيوز؛ انه "شعر بنحولٍ شديد وأعراضٍ جانبية بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح فايزر الأمريكي بمعية لاعبي المنتخب الوطني، مشيرا الى ان الاعراض أخذت بالانحسار تدريجيا بعد مرور ثلاثة أيام".وأضافَ، انه "شعر يوم أمس بفقدان حاستي الذوق والشم واضطر لإجراء فحص pcr في أحد المختبرات المعتمدة في العاصمة بغداد"، مبينا ان "النتيجة كانت ايجابية، ما استدعى حجره في المنزل وأخذ العلاجات اللازمة للتعافي".يشارُ الى ان اللاعب مروان حسين كان قد تعرض الموسم الحالي الى اصابتين خطيرتين على مستوى اليد والوجه استدعيا إجراء عمليتين على وجه السرعة.