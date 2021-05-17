رقم قياسي جديد لنادال بعد التتويج بلقب بطولة روما المفتوحة

حقق الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا عالميا لقبه الـ10 بدورة روما، بفوزه الأحد على غريمه الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا، ليعادل الرقم القياسي للأخير في ألقاب دورات الماسترز.

وكانت هذه المرة السادسة التي يلتقي فيها اللاعبان في المباراة النهائية للدورة الإيطالية، حيث خرج الإسباني فائزا 7-5، 1-6، 6-3 للمرة الرابعة وجرد دجوكوفيتش من اللقب الذي حققه الموسم الماضي، حارما إياه من التتويج للمرة السادسة في روما.

وهذا اللقب الثاني لنادال هذا العام بعد تتويجه بدورة برشلونة على الملاعب الترابية أيضا.

وكانت هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها اللاعبان منذ نهائي رولان غاروس الفرنسية العام الفائت، إحدى البطولات الأربع الكبرى، حيث حقق الإسباني لقبه الثالث عشر، وأكد أنه لا يزال المرشح الابرز للتتويج بنسخة هذا العام التي تنطلق بعد أسبوعين، حيث يأمل تحقيق اللقب الرابع عشر والانفراد بالرقم القياسي لبطولات الغراند سلام، على حساب منافسه السويسري روجير فيدرر (20).

وكان هذا اللقاء رقم 26 الذي يجمع الغريمين على التراب، حيث حقق نادال انتصاره الـ19، منها آخر خمسة تواليا، مقابل سبعة لدجوكوفيتش، الذي يعود آخر انتصار له على هذه الأرضية ضد نادال الى ربع نهائي دورة روما في العام 2016.

وحقق نادال انتصاره الثامن والعشرين على دجوكوفيتش في تاريخ المواجهات بينهما على الصعيد الاحترافي، مقابل 29 للصربي.

ومن أصل 36 لقبا في الماسترز لنادال، حقق 26 منها على الملاعب الترابية، مقابل 10 لنوفاك.

وحقق نادال لقب روما على حساب الصربي في النهائي أعوام 2009، 2012، 2019 واليوم مقابل 2011 و2014 للأخير.