الدوري الاسباني يغير مواعيد مبارياته من اجل مسابقة غنائية

وغيرت الرابطة مواعيد كل المباريات المتعلقة بالمنافسات على اللقب أو لتفادي الهبوط أو لحجز مقاعد أوروبية، إلى الساعة السادسة مساء "الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش" يوم السبت.وقدمت الرابطة في البداية موعد مباراة إيبار ضد برشلونة من الأحد إلى السبت، بعد هبوط إيبار للدرجة الثانية، لتعود المباراة لموعدها الأصلي بعد اكتشاف أن النتيجة قد تؤثر على هبوط فريق آخر.وقالت الرابطة اليوم إنها عدلت مواعيد عدة مباريات، ومنها تقديم مواجهة فياريال ضد ريال مدريد من الأحد إلى السبت.واتهم مدير فياريال، رويج نيجيروليس، الرابطة في وقت سابق "بالافتقار للاحترام" لعدم توفير مزيد من الوقت لفريقه للاستعداد لمواجهة مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم 26 ايار.وستقام المباراة ضد ريال مدريد، الذي يتمسك بأمل التتويج باللقب، السبت في السادسة مساء، في نفس موعد مباراة المتصدر أتليتيكو مدريد، الذي يتفوق بنقطتين على جاره ريال، أمام مضيفه بلد الوليد.