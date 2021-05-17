بعد خسارته أمام الإمارات.. منتخب العراق للصالات يخسر مباراة جديدة

وظهرَ منتخبنا بصورة أفضل عما كان عليه في التجربة الأولى أمام المنتخب الاماراتي، حيث حرصَ المدرب هيثم بعيوي على اللعب بتشكيلة مغايرة ضمت خمسة لاعبين لم يشاركوا في المباراة الأولى من أجل الوقوف على مستويات جميع اللاعبين.وتقدمَ منتخبنا الوطني بالنتيجة في منتصف الشوط الأول، بعدها احرز منتخب فيتنام هدف التعادل، لينتهي النصف الأول من المباراة بهدف لكل فريق.وفي الشوط الثاني افتقد منتخبنا إلى التركيز في التعامل مع الكرات السانحة التي توفرت للاعبين أمام المرمى الفيتنامي التي لو استغلت لكانت كفيلة بالخروج بغلة كثيرة من الأهداف، ليستثمر المنتخب الفيتنامي فرصةً ويخطف الهدف الثاني الذي انتهت به المباراة بخسارة منتخبنا بهدفين مقابل هدف واحد.وسيواصلُ منتخبنا تدريباته اليومية على صالة نادي خورفكان الرياضي، استعداداً لمواجهتي منتخب تايلند في العشرين والخامس والعشرين من شهر أيار الحالي.ويوم الجمعة الماضي، خسر منتخبنا بهدفين لهدف أمام المنتخب الإماراتي، ودياً.