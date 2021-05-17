فوز وتعادل ضمن الجولة الثانية من المرحلة 31 بممتاز الكرة

وافتتح الطلبة أهداف المباراة مبكراً عند الدقيقة الثالثة من زمن المباراة بهدف اللاعب وكاع رمضان ليعادل النتيجة فريق الكرخ عند الدقيقة 34 بهدف اللاعب سولومون وليمز ، ليتقدم الكرخ بهدف ثاني في الدقيقة 37 عبر اللاعب حسن عبد الكريم، ليدرك الطلبة التعادل بعد وقت قصير عند الدقيقة 40 بواسطة اللاعب علي كريم.وارتفع رصيد الكرخ من النقاط الى النقطة 38 بالمركز العاشر والطلبة الى النقطة 29 بالمركز 17.فيما شهدت مباراة فريقي امانة بغداد و زاخو فوز الامانة بهدفين دون رد ضمن الجولة نفسها.وجاءت اهداف امانة بغداد عند الدقيقة 35 عن طريق اللاعب محمد جلال قدوح وعند الدقيقة 48 باقدام اللاعب ستار ياسين فيما اهدر لاعب فريق زاخو برونو ليما هدفا محققا عبر ركلة جزاء عند الدقيقة 54 من زمن المباراة.ليصبح رصيد امانة بغداد 42 نقطة بالمركز السادس فيما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 41 بالمركز السابع.