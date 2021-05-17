الشرطة الفرنسية تنقذ نيمار من هجوم مختل نفسي

فقد كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ، أن الأمن الخاص بفيلا نيمار، منع شخصا غريبا من دخول المنزل بعد تسلقه الأسوار.وأضافت الصحيفة أنه تم القبض على هذا الشخص، وتبين أنه لا يتمتع بكامل قواه العقلية، وتم إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية.وبرر هذا الشخص تصرفه، بأنه كان يحاول نقل "رسائل دينية" إلى اللاعب البرازيلي.ويلعب نيمار في صفوف بي إس جي، منذ صيف 2017، وقام مؤخرا بتمديد تعاقده لثلاثة مواسم إضافية، حتى صيف 2025.