راؤول يعلن عن خطة طموحة حال توليه تدريب ريال مدريد
كشفت صحيفة" آس" الإسبانية ،اليوم الاثنين، عن خطة راؤول غونزاليس مدرب فريق كاستيا في حال توليه مسؤولية تدريب الفريق الأول خلفًا لزين الدين زيدان مدرب الفريق الحالي.
ويتصدر راوؤل قائمة الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق بجانب ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس السابق.
وتشير التقارير بأن راؤول يرغب في إعادة هيكلة وبناء الفريق بعمق بعد توليه المسؤولية ويرغب في البناء للمستقبل.
وسوف يقوم راؤول بالاستغناء عن اللاعبين الكبار والقدامى حيث يرغب في منح الفريق للشباب سواء من هم بالنادي أو حتى المعارين.
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