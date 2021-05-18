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روبرتو مانشيني يكشف عن تشكيلته للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا

رياضة

2021-05-18 | 03:36
روبرتو مانشيني يكشف عن تشكيلته للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا
679 مشاهدة

كشف مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني عن التشكيلة الأولية من 33 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس أوروبا 2020 المقرّرة في الفترة بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو المقبلين، وضمت لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي ماركو فيراتي الغائب عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب الإصابة.


وتعرّض فيراتي إلى إصابة في الرباط الجانبي لركبته اليمنى في تدريبات فريقه مطلع الشهر الحالي وأنهت موسمه معه، بعدما أعلن ناديه غيابه لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
ويواجه فيراتي الذي ترك معسكر بلاده في آذار/مارس الماضي لاصابة بفخذه الأيسر واصيب بفيروس كورونا، خطر الغياب عن العرس القاري للمرة الثانية على التوالي بعدما غاب عن كأس أوروبا 2016 بسبب الاصابة أيضا، فيما غاب منتخب بلاده عن نهائيات مونديال 2018.
وكان مانشيني صرح الخميس بأنه "واثق تمامًا" من أن فيراتي الذي يعتبر عنصرا أساسيا في المنتخب، سيكون جاهزا لخوض كأس أوروبا. وقال "الاصابة التي تعرض لها ليست سهلة ولكن لا يزال هناك شهر وأنا واثق تماما".
قبل انطلاق نهائيات كأس أوروبا التي ستلعب إيطاليا مباراتها الافتتاحية ضد تركيا بالملعب الأولمبي في روما في 11 حزيران/يونيو، ستخوض مباراتين دوليتين وديتين ضد سان مارينو في 28 أيار/مايو في كالياري، وتشيكيا في الرابع من حزيران/يونيو في بولونيا.
ويملك مانشيني، على غرار مدربي جميع المنتخبات المشاركة في العرس القاري، مهلة حتى الأول من الشهر المقبل لاعتماد اللائحة الرسمية المكونة من 26 لاعبا، كما أنه بإمكانهم استبدال لاعب "في حالة إصابة أو مرض خطيرين" في الفترة بين الأول من حزيران/يونيو والمباراة الأولى لهم في النهائيات، بعد تقديم شهادة طبية تؤكد ذلك.
ولم يتمكن مانشيني من دعوة لاعبي تشلسي الانكليزي جورجينيو وإيمرسون بالمييري لخوضهما المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي في 29 أيار/مايو الحالي في بورتو.
وكانت المفاجأة الوحيدة في تشكيلة مانشيني استدعاء مهاجم ساسوولو الواعد جاكومو راسبادوري (21 عاما)، فيما يغيب زميله في الفريق فرانشيسكو كابوتو، وجناح روما نيكولو زانيولو الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته في بداية الموسم.
وتلعب إيطاليا في النهائيات في المجموعة الأولى، وفضلا عن المباراة الافتتاحية ضد تركيا، تلتقي سويسرا في 16 حزيران/يونيو وويلز في 20 منه على الملعب الأولمبي أيضا.
وهنا اللائحة الأولية:
لحراسة المرمى أليسيو كرانيو (كالياري) وجانلويجي دوناروما (ميلان) وأليكس ميريت (نابولي) وسالفاتوري سيريغو (تورينو).
- للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي ومانويل لاتزاري (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، كريستيانو بيراغي (فيورنتينا)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، أليساندرو فلورنتسي (باريس سان جرمان الفرنسي)، جانلوكا مانشيني وليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا برغامو).
- للوسط: نيكولو باريلا وستيفانو سينسي (إنتر ميلان)، غايتانو كاستروفيلي (فيورنتينا)، براين كريستانتي (روما)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ماتيو بيسينا (أتالانتا برغامو)، ماركو فيراتي (باريس سان جرمان).
للهجوم أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، فينتشنتسو غريفو (فرايبورغ الألماني)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسيني وماتيو بوليتانو (نابولي)، مويز كين (باريس سان جرمان)، جاكومو راسبادوري (ساسوولو).
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