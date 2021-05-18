الكشف عن قيمة عقد انتقال هاري كين وسط غضب جماهير توتنهام

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن ادارة توتنهام ستطلب 150 مليون يورو لأي نادي يطلب التعاقد مع اللاعب والسيتي أقرب لضمه بناءا علي طلب من بيب جوارديولا مدرب الفريق.فيما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان جماهير توتنهام باتت غاضبة من هاري كين مهاجم الفريق بعد طلبه الرحيل عن الفريق نهاية الموسم.واشارت الصحيفة الى أن جماهير توتنهام قررت اعتبار هاري كين لاعبا عاديا مر علي النادي وليس من الاساطير التي ستخلد في الذاكرة للأبد بعد رحيله المتوقع عن الفريق.