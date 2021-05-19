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منتخبنا الوطني يشرع بمعسكر البصرة مساء اليوم الأربعاء

رياضة

2021-05-19 | 04:56
منتخبنا الوطني يشرع بمعسكر البصرة مساء اليوم الأربعاء
664 مشاهدة

يشرعُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بمعسكر البصرة الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف الشهر المقبل بنظام التجمع.

ووصلت بعثةُ منتخبنا الوطني، أمس الثلاثاء، إلى محافظة البصرة، واتخذت من فندق هورايزون مقراً لها، فيما سيخوض منتخبنا الوطني، اليوم الأربعاء، أول وحدة تدريبية له على ملاعب المدينة الرياضية (A) في تمام الساعة السابعة مساءً، وستكون متاحة أمام وسائل الإعلام قبل 15 دقيقة من أنطلاق التدريبات.
 
ويستعدُ منتخبنا الوطني لكرة القدم لملاقاة منتخبي طاجكستان والنيبال ودياً في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الحالي على ملعب مدينة الفيحاء، قبل السفر إلى البحرين بداية الشهر المقبل لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة في دولة البحرين.

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