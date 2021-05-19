برشلونة .. أغويرو و فليك على رأس المطلوبين لتمثيل النادي

وينتهي عقد أغويرو مع السيتي نهاية هذا الموسم حيث أعلن اللاعب وناديه عن انتهاء رحلة الأرجنتيني مع الفريق السماوي وبات قريبًا من الانتقال لبرشلونة.وتشير التقارير بأن أغويرو سيحصل على راتب سنوي مقداره 5 مليون يورو في الموسم وسوف يتم الإعلان عن ضمه قبل بداية بطولة كوبا أمريكا.كما يثق المقربون من اللاعب من أن ميسي سوف يستمر في برشلونة وهو عامل جذب للاعب الأرجنتيني لمزاملة صديقه.فيما فجرت شبكة "راك 1" مفاجأة قوية حيث أكدت بأن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ لتولي مسؤولية الفريق خلفًا لرونالد كومان.وأعلن فليك رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم حيث ارتبط بتدريب المنتخب الألماني وتشير التقارير بأن برشلونة سيطيح بكومان في نهاية الموسم.وأكدت الشبكة بأن فليك هو الخيار الأول لبرشلونة حيث تواصل خوان لابورتا معه بالفعل لتولي تدريب الفريق وتشير التقارير بأن فليك يفكر في العرض ولكنه يضع الأولوية لتدريب منتخب بلاده.