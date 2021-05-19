مبابي يضع شروطا صعبة للبقاء في باريس

ويتطلع باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي حتى صيف عام 2025 مع إمكانية السماح له بالرحيل في صيف عام 2024 وهو ما لم يوافق عليه اللاعب.وحدد اللاعب شرطين وهما تجديد العقد حتى 2023 مع إمكانية الرحيل في صيف عام 2022 أي يكون الموسم المقبل هو الأخير له إذا أراد.كما يرغب مبابي في خلق فريق تنافسي لتحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا وتتمثل المطالب في ضم ظهير أيمن ولاعبين وسط وهو ما سيبحثه النادي في الفترة المقبلة.