الاصابة تبعد احد نجوم المنتخب الوطني عن وديتي النيبال وطاجكستان

وقال مدير اعلام المنتخب الوطني هشام محمد للوكالة الرسمية، ان "الاصابة التي تعرض لها اللاعب ابراهيم بايش مع فريقه القوة الجوية ستبعده عن وديتي طاجاكستان والنيبال".يذكر ان المنتخب الوطني سيخوض مجموعة من المبارايات الودية استعدادا للنهايات المشتركة لاسيا وكاس العالم في قطر2022.