رونالدو يقود يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا
أعلن أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد مابي، في نهائي بطولة كأس إيطاليا.
وقرر بيرلو، الدفع بكولوسيفسكي بجوار كريستيانو رونالدو في الخط الأمامي.
وجاءت تشكيلة يوفنتوس كالتالي:
بوفون - كوادرادو - دي ليخت - كيليني - دانيلو - ماكيني - بنتانكور - رابيو - كييزا - كولوسيفسكي - رونالدو
فيما جاءت تشكيلة أتالانتا كالآتي:
جوليني - تولوي - روميرو - بالومينو - هاتيبور - دي رون - فريلير - جوسينس - بيسينا - مالينوفسكي - زاباتا
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