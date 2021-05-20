ليفربول يقترب من الحصول على مقعد مؤهل لدوري الأبطال



وسجل أهدف اللقاء البرازيلي روبرتو فيرمينو (43)، ناثانيال فيليبس (52) والبديل أليكس أوكسلايد تشامبرلاين (88).

وبعدما بدا أن آمال فريق المدرب الالماني يورغن كلوب ستتبدد في التأهل الى المسابقة القارية الام الموسم المقبل بعدما كان في طريقه الى التعادل 1-1 مع وست بروميتش في المرحلة السابقة، أعاده الحارس البرازيلي أليسون بيكر الى الحياة بتسجيله رأسية الفوز في الدقيقة الاخيرة في الوقت بدل الضائع في سيناريو جنوني حيث بات أول حارس يسجل للنادي منذ تأسيسه في العام 1892.

واستفاد ليفربول على أكمل وجه من سقوط ليستر سيتي الثلاثاء امام تشلسي ليخطف منه آخر المراكز المؤهلة الى الابطال. ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع متفوقًا بفارق الاهداف فقط عن ليستر (+24 مقابل +20) ومتخلفًا بنقطة عن تشلسي الثالث.وسجل أهدف اللقاء البرازيلي روبرتو فيرمينو (43)، ناثانيال فيليبس (52) والبديل أليكس أوكسلايد تشامبرلاين (88).وبعدما بدا أن آمال فريق المدرب الالماني يورغن كلوب ستتبدد في التأهل الى المسابقة القارية الام الموسم المقبل بعدما كان في طريقه الى التعادل 1-1 مع وست بروميتش في المرحلة السابقة، أعاده الحارس البرازيلي أليسون بيكر الى الحياة بتسجيله رأسية الفوز في الدقيقة الاخيرة في الوقت بدل الضائع في سيناريو جنوني حيث بات أول حارس يسجل للنادي منذ تأسيسه في العام 1892.واستفاد ليفربول على أكمل وجه من سقوط ليستر سيتي الثلاثاء امام تشلسي ليخطف منه آخر المراكز المؤهلة الى الابطال.



وسجل فيرمينو الهدف الاول بتسديدة من منتصف المنطقة بعد عرضية من الاسكتلندي أندرو روبرتسون (43)، فيما أحرز فيليبس هدفه الاول مع ليفربول برأسية إثر عرضية من السنغالي ساديو مانيه (52)، بينما سجل أوكسلايد-تشامبرلاين الهدف الثالث بعد مراوغة جميلة داخل المنطقة قبل ان يسدد الكرة في الشباك (88).



آخر مباراة لكاين على ارضه؟ وفي المرحلة الاخيرة، يستقبل ليفربول فريق كريستال بالاس على ملعب "أنفيلد" امام الجماهير العائدة حيث سيكون مرشحًا فوق العادة للفوز، فيما يستضيف ليستر سيتي نظيره توتنهام بينما يحل تشلسي على أستون فيلا. وفي حال لم تحدث اي مفاجآت كبرى، سيلحق تشلسي وليفربول بقطبي مانشستر الى دوري الابطال، فيما سيفوّت ليستر للموسم الثاني تواليًا التأهل الى البطولة الاوروبية الاهم في المرحلة الاخيرة.وسجل فيرمينو الهدف الاول بتسديدة من منتصف المنطقة بعد عرضية من الاسكتلندي أندرو روبرتسون (43)، فيما أحرز فيليبس هدفه الاول مع ليفربول برأسية إثر عرضية من السنغالي ساديو مانيه (52)، بينما سجل أوكسلايد-تشامبرلاين الهدف الثالث بعد مراوغة جميلة داخل المنطقة قبل ان يسدد الكرة في الشباك (88).آخر مباراة لكاين على ارضه؟

وخيّب توتنهام آمال جماهيره العائدة إلى الملعب للمرة الأولى بعد غياب 14 شهراً، بسقوطه أمام ضيفه أستون فيلا 1-2 ما يعقّد حظوظه بالتأهل إلى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

وعلى ملعب "توتنهام هوتسبر" في العاصمة لندن، حضر عشرة آلاف متفرج المباراة بعد السماح بعودة جزئية للجماهير إلى الملاعب في أعقاب تحسّن الحالة الصحية إثر جائحة فيروس كورونا، حيث علت صافرات الاستهجان مع نهاية اللقاء قبل أن يقوم هداف الفريق هاري كاين بلفّة حول الملعب مصفقًا للجماهير، خصوصاً أنها قد تكون مباراته الأخيرة بقميص سبيرز على أرضه، بعدما ذكرت وسائل إعلام عن رغبته في الرحيل مع نهاية الموسم الحالي.

وتعليقًا على مصير كاين، قال المدرب المؤقت راين مايسون "يعني الكثير لنا، إنه لاعب في توتنهام. أجبت على العديد من الاسئلة المتعلقة بهاري كاين في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة. أريد أن أتحدث عن المباراة لا الأفراد".

وتابع "أنا خائب جدًا من النتيجة. لم نشأ أن ننهي الموسم بهذه الطريقة امام أنصارنا".

في ظل تأهل صاحبي المركزين الخامس والسادس الى المسابقة الاوروبية الثانية، لا يزال توتنهام ينافس في ظل انعدام فرصه في بلوغ المسابقة الام دوري الابطال.

إلا انه وبعد أن فشل في تعزيز حظوظه، عليه أن ينتظر حتى المرحلة الاخيرة عندما يحل على ليستر سيتي الرابع الطامح للفوز ليبقي على حظوظه في التأهل الى دوري الابطال.

وتجمد رصيد توتنهام عند 59 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن وست هام السادس الفائز 3-1 على مضيفه وست بروميتش. ويملك ايفرتون الذي حقق فوزه الاول على ارضه في سبع مباريات بهدف نظيف برأسية للبرازيلي ريتشارليسون على ولفرهامبتون الرصيد ذاته في المركز التاسع.

وكانت هذه الخسارة الثانية لتوتنهام في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري.

وأعربت الجماهير عن رغبتها في بقاء كاين الذي ربطته التقارير بالانتقال الى أحد قطبي مانشستر او باريس يان جرمان الفرنسي، خيث أنشدت قبل اللقاء "هاري كاين، هو واحدٌ منا".

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عندما اقتنص الهولندي ستيفن برخفين الذي بدأ أساسياً في الدوري للمرة الأولى منذ شباط/فبراير، الكرة من مارفيلوس ناكامبا من زيمبابوي في منطقة الخصم وقام بفاصل مهاري رائع متجاوزاً عدة لاعبين قبل أن يسدد كرة صاروخية في سقف المرمى من داخل المنطقة (8).

وجاء هدف التعادل عبر هدف عكسي للاسباني سيرخيو ريغيلون بعد أن وصلت عرضية داخل منطقة فريقه تابعها بطريقة "جميلة" في الشباك "على الطائر" عندما حاول تشتيتها (20). وللمفارقة، هذا الهدف الأول للإسباني بقميص سبيرز منذ وصوله الصيف الماضي من ريال مدريد.