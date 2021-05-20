التطبيعية تحدد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العراق

واكدت الهيئة التطبيعية، ان "المباريات الاربع ستقام يومي الثالث والرابع من شهر حزيران المقبل بواقع مباراتين اثنتين في كل يوم".واشارت الى ان "مباراتي الكرخ مع نفط البصرة في ملعب الساحر أحمد راضي، والزوراء والحدود على ملعب الشعب الدولي ستقامان في الثالث من الشهر المقبل".في حين ستقام في اليوم التالي، اي الرابع من شهر حزيران، مباراة زاخو مع ضيفه فريق القوة الجوية في ملعب زاخو، والشرطة وضيفه الميناء على ملعب الشعب الدولي.وحددت لجنة المسابقات يومي 10 و11 من شهر حزيران المقبل، موعدا لمباراتي نصف النهائي، على أن تحدد المباراة النهائية في وقت لاحق.