دون حارس مرمى.. ريفير بليت يحقق فوزا إعجازيا على سانتافي (فيديو)
حقق نادي ريفر بليت الأرجنتيني فوزا تاريخيا على إنديبيندينتي سانتافي الكولومبي بهدفين لهدف واحد في كوبا ليبرتادوريس.
أهمية الفوز الذي حققه العملاق الأرجنتيني تأتي كونه خاض المباراة في ظل غياب 20 لاعبا لإصابتهم بفيروس كورونا، ومن بينهم حراس المرمى الثلاثة المسجلون في قائمة الفريق.
ودخل فريق المدرب مارسيلو غالاردو المباراة بالصف الثاني ودون احتياطيين، وأوكل مهمة حراسة المرمى للاعب الوسط إنزو بيريز.
المثير أن إنزو خاض المباراة مصابا وغير جاهز بدنيا، ومع ذلك نال جائزة أفضل لاعب في المباراة.
بهذا الفوز الهام، تصدر ريفير بليت المجموعة D بـ9 نقاط يليه فلومينيزي بـ8 نقاط ثم جونيورز بـ6 نقاط، وأخيرا سانتافي بنقطتين فقط في المركز الأخير بعد لعب 5 مباريات.
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