مبابي يعلق على دعوة كريم بنزيمة الى منتخب فرنسا

وبعد غياب طويل استمر لستة أعوام فازت خلالها فرنسا بكأس العالم 2018 عاد بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى المنتخب الفرنسي بعد تصفية الخلافات بينه وبين المدرب ديدييه ديشان.وبعد المباراة النهائية لكأس فرنسا أمس الأربعاء قال مبابي: "أنا سعيد للغاية. دائما كنت أقول إنني أريد اللعب إلى جانب لاعبين كبار".وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان، "على مستوى لاعبي القمة في العالم لا يوجد كثيرون أفضل من بنزيما".وصنع مبابي الهدف الأول وسجل الثاني ليحتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا بالفوز 2-0 على موناكو في المباراة النهائية في استاد فرنسا الدولي أمس.وعبر مبابي عن كامل دعه لعودة بنزيما قائلا: "يلعب في مدريد منذ 10 أعوام وهو يعرف الضغوط ويملك الخبرة والموهبة قبل كل شيء".وتابع، "من السهل التفاهم والتناغم مع كبار اللاعبين، ولذا فأنا على ثقة بأننا سنتفاهم سريعا جدا".