ريكارد وتشافي يدخلان قائمة المرشحين لخلافة كومان في برشلونة

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريكارد الذي كان أول مدرب يعتمد عليه لابورتا حين تولى رئاسة برشلونة عام 2003، مطروح ضمن الخيارات لقيادة الفريق.وأضافت الصحيفة: "لم يتخذ لابورتا قراره بشأن رحيل كومان، لكنه يريد الحصول على أكبر عدد ممكن من المعلومات حول المدربين الذين يمكنهم خلافة الهولندي وتقييم إيجابيات وسلبيات كل منهم".وأشار التقرير، إلى أن ريكارد يحظى بتقدير كبير من لاعبي الفريق المهمين، وأيضًا اللاعبين السابقين، لكن العائق الكبير هو أنه لم يتولى تدريب أي فريق منذ 2013، حين قاد المنتخب السعودي.وفي سياق متصل، فإن إدارة لابورتا تفكر في تقديم عرضا لتشافي لتولى تدريب فريق الشباب، وفي حالة حدوث أي شيء غير متوقع سيتولى الفريق الأول.وأفادت الصحيفة، أنه حال قرر لابورتا اتخاذ الخطوة مع ريكارد، فإنه سيحتاج لإقناعه لأنه استقر في أمستردام مع زوجته وطفليه منذ رحيله عن تدريب السعودية.