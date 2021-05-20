القوة الجوية :لاعبو الفريق الدوليين سيلعبون في كأس العراق

وأوضح رئيس نادي القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد في بيان، أن "إدارة النادي اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع الجهاز الفني للفريق".وتقام مباراة القوة الجوية وزاخو في ربع نهائي كأس العراق يوم 4 حزيران المقبل.وأضاف رئيس القوة الجوية:ان "الهيئة الادارية للنادي تكن كل الاحترام والتقدير للهيئة التطبيعية ولجنة المسابقات ولجمهورنا العزيز، لكن مباريات الكأس لا تقل شأنا عن الدوري".وأشار الى ان "الإدارة والجهاز الفني عقدوا العزم على التتويج بلقبي الدوري والكأس في الموسم الجاري".