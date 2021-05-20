"فيفا" يتغزل بـ صلاح هل يسجل مجددا في طوكيو؟

وقال الفيفا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "3 أهداف رائعة سجلها محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة في مشاركته الأولى بالألعاب الأولمبية في لندن 2012"، وتساءل: "هل يسجل صلاح مجددا في طوكيو؟"ولم يرد نادي ليفربول على طلب اتحاد الكرة المصري بشأن ضم صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي المصري المشاركة في طوكيو.وكان صلاح قد سجل 3 أهداف في أولمبياد لندن 2012، في شباك البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروسيا.