"فيفا" يتغزل بـ صلاح هل يسجل مجددا في طوكيو؟
أثنى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، على النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، برسالة خاصة.
وقال الفيفا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "3 أهداف رائعة سجلها محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة في مشاركته الأولى بالألعاب الأولمبية في لندن 2012"، وتساءل: "هل يسجل صلاح مجددا في طوكيو؟"
ولم يرد نادي ليفربول على طلب اتحاد الكرة المصري بشأن ضم صلاح لقائمة المنتخب الأولمبي المصري المشاركة في طوكيو.
وكان صلاح قد سجل 3 أهداف في أولمبياد لندن 2012، في شباك البرازيل ونيوزيلندا وبيلاروسيا.
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