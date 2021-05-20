أجراءات أمنية مشددة لمنع احتفالات أتلتيكو مدريد أو الريال بلقب "الليغا"

نشرت شرطة مدريد 130 ضابطا لمنع جماهير أتلتيكو مدريد أو ريال مدريد من الاحتفالات الجماعية وسط العاصمة في حال فوز أي منهما بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" بعد غد السبت.

وقالت الشرطة في بيان إن "130 ضابطا سيقومون بدوريات في مركزين بوسط العاصمة، حيث عادة ما تحتفل جماهير كل فريق، لمنع التجماعت الكبيرة التي قد تؤدي لانتشار العدوى بكوفيد-19".

وتحتفل جماهير أتلتيكو مدريد، الذي يتقدم بفارق نقطتين عن ريال مدريد في الصدارة قبل خوض الجولة الأخيرة خارج أرضه أمام ريال بلد الوليد، عادة بالألقاب عند نافورة نيبتونو التي تبعد نحو 600 مترا عن نافورة سيبيليس التي تحتفل جماهير ريال مدريد عندها، على الرغم أن أي من جماهير الفريقين لن تتوجه إلى هناك في حال الفوز باللقب.

وحثت إنماكولادا سانز المتحدثة باسم الشرطة الجماهير على الاحتفال في منازلهم أو في الشرفات وتجنب التدفق إلى وسط مدريد.

وأنهت إسبانيا حالة الطوارئ العامة في البلاد مطلع الشهر الحالي بسبب انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من استمرار منع الجماهير من حضور المباريات في الدرجتين الأولى والثانية في معظم مناطق البلاد.

وأضافت سانز "تحسن الوضع الوبائي لكن الفيروس لا يزال موجودا ومن المهم مواصلة بذل الجهود وإبقاء الحذر".