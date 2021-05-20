كين : احلم بالوصول لأرقام وبطولات ميسي و رونالدو

وقال كين بأنه لا حرج في اتخاذ الثنائي الاسطوري قدوة له يضعهما أمام أعينه ليتعلم منهم الكثير داخل المستطيل الأخضر مشيرا الي أنه يستطيع احراز 50 و 60 هدف في الموسم الواحد.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البيرطانية فإن هاري كين قريباً من الانتقال لمانشستر سيتي الصيف القادم بعد طلبه الرحيل عن السبيرز.وأكدت الصحيفة أن صفقة كين ستكون قياسية، غير مسبوقة في تاريخ النادي السماوي وقد تصل لـ150 مليون يورو حتى يتخلي عنه توتنهام.