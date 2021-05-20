كين : احلم بالوصول لأرقام وبطولات ميسي و رونالدو
صرح مهاجم توتنهام الانجليزي هاري كين أنه يحلم بالوصول لأرقام وبطولات ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو مستقبلا.
وقال كين بأنه لا حرج في اتخاذ الثنائي الاسطوري قدوة له يضعهما أمام أعينه ليتعلم منهم الكثير داخل المستطيل الأخضر مشيرا الي أنه يستطيع احراز 50 و 60 هدف في الموسم الواحد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البيرطانية فإن هاري كين قريباً من الانتقال لمانشستر سيتي الصيف القادم بعد طلبه الرحيل عن السبيرز.
وأكدت الصحيفة أن صفقة كين ستكون قياسية، غير مسبوقة في تاريخ النادي السماوي وقد تصل لـ150 مليون يورو حتى يتخلي عنه توتنهام.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا