شنيشل: الزوراء الاكثر تضرراً من معسكر المنتخب الوطني في البصرة

وقال شنيشل، ان" الفريق سيفتقد لخدمات المحترف الحسن حوبيب لالتحاقه مع منتخب بلاده في أيام الـفيفا، وكذلك المدافع محمد عبد الكريم بسبب الإصابة اضافةً الى النقص الذي يعاني منه الفريق في مراكز اللعب الاخرى".واشار شنيشل الى ان" توقف منافسات الدوري المحلي الذي رافق معسكر المنتخب الوطني في البصرة بعد الجولة الـ31، لا يخدم الأندية التي اعتادت على منهاج محدد".