تشيلسي الاقرب للتعاقد مع ليفاندوفسكي هذا الصيف

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ خلال الصيف المقبل، ويريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني.وأشارت إلى أن تشيلسي وضع ليفاندوفسكي هدفًا رئيسيًا في الميركاتو الصيفي، لا سيما بعد أن علم أن اللاعب متردد في خوض موسم آخر مع بايرن ميونخ.وأوضحت الشبكة أن تشيلسي الآن في مقدمة سباق التعاقد مع ليفاندوفسكي، وتواصل بالفعل مع اللاعب البولندي، للانتقال إلى لندن في الموسم المقبل.وذكرت أن ليفاندوفسكي لم يرفض عرض تشيلسي، لكنه لا يريد الموافقة قبل معرفة مدى اهتمام الفرق الأوروبية الأخرى.