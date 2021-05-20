إدارة القوة الجوية تحسم الجدل بشأن لاعبيها مع منتخب العراق

وقال النادي في بيان، ورد إلى السومرية نيوز، إن "الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي تقدر ظروف المنتخب الوطني كونه بأمس الحاجة إلى لاعبينا، وعليه فإنها قررت الإبقاء عليهم بصفوف اسود الرافدين الذي يعسكر حاليا في مدينة البصرة".وأوضح، أن "الهيئة الإدارية تواصلت مع الهيئة التطبيعية قبل عدة أسابيع في موضوع لاعبينا وكيفية تواجدهم مع المنتخب الوطني والا يتعارض ذلك مع مباريات فريقنا في بطولة كأس العراق، وان تكون مصلحة النادي والمنتخب الوطني في آن واحد، لكن المستغرب في ذلك ان لجنة المسابقات فضلت مصلحتها على الجميع ولم تراعي مصلحة نادي القوة الجوية".من جانبه، أكد رئيس نادي القوة الجوية الرياضي الفريق الطيار شهاب جاهد، أن المصلحة الوطنية والمباريات الحساسة والهامة والمصيرية للمنتخب الوطني، هي من جعلتنا نتخذ قرارا بتواجد لاعبينا مع أسود الرافدين، مشددا ان فريقنا قادر على تجاوز فريق زاخو كون جميع اللاعبين بمستوى واحد.