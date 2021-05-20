رونالدو يقود البرتغال في أمم أوروبا
كشف مدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس اليوم الخميس عن قائمة تتألف من 26 لاعبا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم المقرر انطلاقها الشهر المقبل.
وكما هو متوقع سيقود كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خط هجوم شرس للبرتغال حاملة اللقب.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
في حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون) روي باتريسيو (ولفرهامبتون) روي سيلفا (غرناطة).
في خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون) جوزيه فونتي (ليل) روبن دياز (مانشستر سيتي) نونو منديز (سبورتينغ) بيبي (بورتو) رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند).
في خط الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) جواو بالينيا (سبورتينغ) روبن نيفيز (ولفرهامبتون) برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) جواو موتينيو (ولفرهامبتون) ريناتو سانشيز (ليل) سيرخيو أوليفيرا (بورتو) ويليام كارفاليو (ريال بيتيس).
في خط الهجوم: بيدرو غونسالفيش (سبورتينغ) أندريه سيلفا (آينتراخت فرانكفورت) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ديوغو غوتا (ليفربول) غونسالو جيديس (فالنسيا) جواو فيلكس (أتلتيكو مدريد) رافا سيلفا (بنفيكا).
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