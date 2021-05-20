رونالدو يقود البرتغال في أمم أوروبا

وكما هو متوقع سيقود كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي خط هجوم شرس للبرتغال حاملة اللقب.وجاءت التشكيلة على النحو التالي:في حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون) روي باتريسيو (ولفرهامبتون) روي سيلفا (غرناطة).في خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) نيلسون سيميدو (ولفرهامبتون) جوزيه فونتي (ليل) روبن دياز (مانشستر سيتي) نونو منديز (سبورتينغ) بيبي (بورتو) رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند).في خط الوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) جواو بالينيا (سبورتينغ) روبن نيفيز (ولفرهامبتون) برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) جواو موتينيو (ولفرهامبتون) ريناتو سانشيز (ليل) سيرخيو أوليفيرا (بورتو) ويليام كارفاليو (ريال بيتيس).في خط الهجوم: بيدرو غونسالفيش (سبورتينغ) أندريه سيلفا (آينتراخت فرانكفورت) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) ديوغو غوتا (ليفربول) غونسالو جيديس (فالنسيا) جواو فيلكس (أتلتيكو مدريد) رافا سيلفا (بنفيكا).