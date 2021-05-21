"الكونيمبول" يقرر نقل مباريات كوبا أمريكا من كولومبيا

وقال الكونيمبول في بيان: "الكونيمبول يؤكد إقامة كوبا أمريكا 2021 وفي الأيام المقبلة سنعلن عن مكان إقامة المباريات التي تستضيفها كولومبيا".وكانت البطولة ستقام بتنظيم مشترك لأول مرة في تاريخها منذ انطلاقها قبل 105 أعوام.وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة التي تنطلق الشهر المقبل.ورفض الكونيمبول طلب كولومبيا بتأجيل البطولة حتى نهاية العام الحالي.وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا والتي انطلقت في نهاية أبريل وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.ونقل الكونيمبول عدة مباريات في كأس كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا من كولومبيا إلى باراجوي والإكوادور.وتشارك في البطولة جميع الدول العشر في أمريكا الجنوبية وتنطلق في 13 يونيو في بوينس أيرس.وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا 15 مباراة منها المباراة النهائية في بارانكيا في 11 يوليو.وتم اعتماد نظام استضافة البطولة المشترك على مجموعة الشمال في كولومبيا والتي تضم البلد المنظم والإكوادور والبرازيل وبيرو وفنزويلا ومجموعة الجنوب والتي تضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراجواي وأوروجواي.وتنتظر مجموعة الشمال معرفة الدولة المنظمة لمبارياتها.ورغم أن الكونيمبول لم يقدم إشارات إلى المكان الجديد فهناك إمكانية لاستضافة تشيلي تلك المجموعة.ويأتي قرار الكونيمبول ليوجه ضربة إلى كولومبيا التي عانت من المصير ذاته عندما اضطرت للتنازل عن تنظيم كأس العالم 1986 لصالح المكسيك.وتكرر الأمر في 2001 عندما قرر الكونيمبول إلغاء كوبا أمريكا بسبب الأوضاع الأمنية في كولومبيا قبل أن يتراجع عن قراره. وانسحبت الأرجنتين وكندا من المنافسات.